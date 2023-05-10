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В Китае оценили объявление 9 мая Днем Европы на Украине

Global Times: объявление 9 мая Днем Европы не поможет Украине сблизиться с Западом
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о праздновании в стране Дня Европы 9 мая не поможет сблизиться с Западом. Такое мнение выразили эксперты китайскому изданию Global Times.

По их мнению, объявляя 9 мая Днем Европы, Зеленский стремится к укреплению отношений между Украиной, США и НАТО. Киев надеется на их поддержку и возможное вмешательство в борьбу с Россией.

«Однако Зеленский мало что может сделать с США — зачинщик российско-украинского конфликта сейчас работает на Европу», — сказал военный эксперт Сун Чжунпин.

В материале издания отмечается, что Украина стремится отдалиться от России в вопросах истории и ценностей. Однако, у США, НАТО и Евросоюза (ЕС) есть свои планы, которые мешают поддержать Киев в полной мере.

Аналитики также отметили, что намерения ЕС ввести 11-го пакет санкций против России будет не таким эффективным, поскольку предыдущие десять оказали ограниченное влияние на экономику РФ.

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8 мая Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. Данное решение, по словам киевских властей, принято с целью укрепления единства народов Европы. Кроме того, Зеленский предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Тогда депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал это решение предательством украинского народа. Он выразил надежду, что жители страны воспрянут, вспомнят свою веру и вековую историю и «скинут нынешний коррупционный, фашистский режим».

Как прокомментировал указ украинского лидера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на Украине много людей, для которых 9 мая является священным днем. И для ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, а также для их родных и близких этот день будет и останется святым.

Украинские власти продолжают курс на разрыв связей с Россией и отказ от общей истории. Еще в 2014 году в стране было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

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