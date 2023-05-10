Больше 100 человек пострадали от укусов клещей в Оренбуржье за неделю
Роспотребнадзор сообщил о росте активности клещей в Оренбургской области. За неделю пострадали 107 человек.
Случаи укусов зарегистрированы на 36 территориях. Наибольшая активность клещей отмечается в Оренбурге, Бузулуке, Новотроицке, Оренбургской, Грачевском и Шарлыкском районах. Об этом сообщает 56orb.ru. С начала сезона пострадали 308 человек.
В основном клещи нападали на придомовых территориях, в селах и деревнях, а также в лесных массивах. Случаи клещевого энцефалита и боррелиоза не зарегистрированы. Эндемичными по энцефалиту считаются восемь административных территорий. Прививки против заболевания сделали свыше 5,8 тыс. человек.
На прошлой неделе у двух жителей Иркутской области заподозрили клещевой боррелиоз. Всего вредители покусали почти 500 человек.