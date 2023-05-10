Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Политика
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
Мир
В Кремле осудили игнорирование США роли СССР в победе во Второй мировой
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев в западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Политика
Американист указал на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Евровидение-2023: второй полуфинал — участники, когда и где смотреть

0
Фото: Global Look Press/dpa/Rolf Vennenbernd
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Близится второй этап международного песенного конкурса Евровидение-2023. По результатом первого полуфинала уже определились участники, которые будут бороться за первую строчку в итоговой таблице. Кто будет принимать участие во втором полуфинале Евровидения-2023, где и когда смотреть шоу — читайте в материале «Известий».

Когда и во сколько смотреть второй полуфинал Евровидения-2023

Второй отборочный этап эстрадного конкурса запланирован на 11 мая. Шоу начнется в 22:00 мск и будет проходить в британском Ливерпуле. Российские федеральные каналы трансляцию вести не будут, но посмотреть выступления можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Второй полуфинал Евровидения-2023: участники

Россия и Белоруссия в 2023 году не принимают участия в Евровидении, поскольку организаторы конкурса установили запрет по политическим причинам.

В полуфинале 11 мая перед зрителями выступят представители Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Исландии, Кипра, Литвы, Сан-Марино, Словении, Румынии и Эстонии.

«Мне не кажется, что неучастие в Евровидении — это большая потеря»
Музыкант Петр Налич — о любви к Родине, хите Gitar и отношении к SHAMAN

По оценкам букмекеров, наиболее примечательным является дуэт из Австрии Тея и Салена с песней Who The Hell Is Edgar? В различных рейтингах они занимают строчки в первой десятке.

По итогам отборочного тура в финал пройдут 10 стран, остальные шесть будут отсеяны. Судьбу участников решает зрительское голосование.

Финал Евровидения-2023: когда и кто будет участвовать

Без промежуточных этапов право на участие в финале предоставляется Италии, Великобритании, Германии, Испании и Франции. Это страны так называемой «большой пятерки» — главных спонсоров конкурса. Также по умолчанию в финал проходит победитель предыдущего года.

В 2022 году первое место занял украинский коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania. Представители Украины нарушили правила, выкрикивая политические лозунги на сцене, однако организаторы закрыли на это глаза.

По итогам первого полуфинала в финал уже прошли Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария и Молдавия.

Подробнее о том, как проходил 9 мая первый полуфинал, читайте в отдельном материале «Известий».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023