Евровидение-2023: второй полуфинал — участники, когда и где смотреть

Близится второй этап международного песенного конкурса Евровидение-2023. По результатом первого полуфинала уже определились участники, которые будут бороться за первую строчку в итоговой таблице. Кто будет принимать участие во втором полуфинале Евровидения-2023, где и когда смотреть шоу — читайте в материале «Известий».

Когда и во сколько смотреть второй полуфинал Евровидения-2023

Второй отборочный этап эстрадного конкурса запланирован на 11 мая. Шоу начнется в 22:00 мск и будет проходить в британском Ливерпуле. Российские федеральные каналы трансляцию вести не будут, но посмотреть выступления можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Второй полуфинал Евровидения-2023: участники

Россия и Белоруссия в 2023 году не принимают участия в Евровидении, поскольку организаторы конкурса установили запрет по политическим причинам.

В полуфинале 11 мая перед зрителями выступят представители Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Исландии, Кипра, Литвы, Сан-Марино, Словении, Румынии и Эстонии.

По оценкам букмекеров, наиболее примечательным является дуэт из Австрии Тея и Салена с песней Who The Hell Is Edgar? В различных рейтингах они занимают строчки в первой десятке.

По итогам отборочного тура в финал пройдут 10 стран, остальные шесть будут отсеяны. Судьбу участников решает зрительское голосование.

Финал Евровидения-2023: когда и кто будет участвовать

Без промежуточных этапов право на участие в финале предоставляется Италии, Великобритании, Германии, Испании и Франции. Это страны так называемой «большой пятерки» — главных спонсоров конкурса. Также по умолчанию в финал проходит победитель предыдущего года.

В 2022 году первое место занял украинский коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania. Представители Украины нарушили правила, выкрикивая политические лозунги на сцене, однако организаторы закрыли на это глаза.

По итогам первого полуфинала в финал уже прошли Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария и Молдавия.

