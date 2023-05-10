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Сибирскую деревню Мариинка эвакуировали из-за природного пожара

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В Новосибирской области в связи с ландшафтным пожаром эвакуировано население деревни Мариинка Венгеровского района. Об этом 10 мая сообщает издание VN.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Вчера в 23:30 вблизи населенного пункта Мариинка выявлен очаг крупного ландшафтного пожара с фронтом в 1,5 км, создававшего прямую угрозу населенным пунктам. <…> Пришлось провести эвакуацию населения в безопасные районы», — рассказал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Из населенного пункта вывезли 36 человек, проживающих в 22 домах. По периметру Мариинки были выставлены три отделения подразделений пожарной охраны, огонь удалось потушить к утру 10 мая.

За неделю в Новосибирской области с помощью космического мониторинга было зафиксировано 2197 термически активных аномалий, 96% из них подтвердились как ландшафтный пожар. При этом более половины термоточек располагались в радиусе 5 км от населенных пунктов.

Наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Венгеровском, Каргатском, Кыштовском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.

Ранее в этот же день стало известно, что в Новосибирской области до 15 мая продлили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. В период со 2 по 9 мая в области зафиксировано 1155 пожаров. В 996 случаях горел мусор и сухая растительность.

8 мая сообщалось, что звери и птицы в Новосибирской области покидают свои места обитания. Животные вынуждены спасаться бегством от смога, вызванного природными пожарами.

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