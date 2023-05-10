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Мирная жительница погибла при обстреле со стороны ВСУ Стаханова в ЛНР

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Мирная жительница погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр города Сергей Жевлаков.

Обстрел был произведен в 11:25.

«По предварительной информации, [есть] одна погибшая женщина и две получили ранения. Обе женщины госпитализированы», — написал мэр в Telegram-канале.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. ВСУ выпустили по городу три ракеты.

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Накануне, 9 мая, украинские войска с применением ракет HIMARS обстреляли село Плодородное в Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, погибла женщина. Есть раненые, среди них — маленькая девочка, ее доставили в областную больницу в Мелитополе.

6 мая также погибли две женщины при обстреле украинскими военными Петровского района города Донецка. Кроме того, во дворе собственного дома был ранен 10-летний мальчик.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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