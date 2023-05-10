Рабочего засыпало землей в котловане на стройке в Благовещенске
В Благовещенске возле поликлиники № 2 обрушился котлован. Один рабочий погиб.
Инцидент произошел вечером 7 мая на объекте в районе улицы 50-летия Октября. 30-летнего строителя завалило землей, пишет Амурская служба новостей.
По факту случившегося следственный отдел по Благовещенску возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, уточняет ИА PriamurMedia со ссылкой на СУ СКР по Амурской области.
Следователи уже допросили очевидцев, сотрудников компании, которая занималась строительными работами. Назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются.
Ранее, 3 мая, сообщалось, что СКР проводит проверку после гибели электромонтера в Октябрьском районе Челябинской области. Мужчину ударило током.