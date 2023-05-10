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Россия потребовала от ОБСЕ дать оценку прицельным обстрелам ВСУ жилых кварталов

РФ потребовала от ОБСЕ дать оценку прицельным обстрелам ВСУ по жилым кварталам Донбасса
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Страны, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны вынести свою оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые систематически подвергают прицельным обстрелами жилые кварталы Донбасса. Об этом 10 мая заявили представители делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Требуем от государств-участников и структур ОБСЕ официальных оценок систематических прицельных обстрелов ВСУ густонаселенных жилых кварталов в нарушении основополагающих принципов МГП (Международного гуманитарного права)», — отмечено в аккаунте делегации РФ в Twitter.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
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Украинские силовики обстреливают мирные кварталы Донбасса ежедневно.

Так, 8 мая, Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) за последние сутки 40 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР).

До этого, 6 мая, ВСУ трижды за утро обстреляли ДНР, выпустив 14 снарядов. Под вражеским огнем оказались Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также Никитовский район Горловки.

3 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы РФ принял решение о приостановке выплат в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ за текущий год. Он отметил, что российская сторона сталкивается с попытками помешать работе ее делегации в ПА ОБСЕ и подчеркнул, что РФ не должна платить за то, в чем не участвовала.

Ранее, 25 февраля, член российской делегации в ПА ОБСЕ сенатор Григорий Карасин рассказал о попытках запугать российских парламентариев во время заседания в Вене 23 и 24 февраля. Он также заверил, что РФ в рамках организации будет работать над тем, чтобы ОБСЕ продолжала существовать и приносить пользу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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