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Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области участвовать в выборах

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Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона. Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

«За время вашей работы сделано немало. В целом, конечно, я посмотрел объективные данные, они положительные по основным показателям, и тенденции положительные. Безработица — одна из низких в стране, промышленное производство растет. <...> То есть в целом у вас темп набран хороший, поэтому, если жители области окажут вам доверие, конечно, я со своей стороны вас поддержу», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с главой Ивановской области.

При этом президент отметил, что ситуация в регионе не из самых простых.

Встреча с губернатором региона прошла в эту среду. Воскресенский доложил Путину о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования. В частности, он сообщил, что впервые за 30 лет в Иванове построены новые школы и запущена программа ремонтов старых детских садов. Так, 65 садов было отремонтировано в прошлом году, в этом году их количество увеличилось в полтора раза. Кроме того, заработал центр одаренных детей «Солярис».

Губернатор также напомнил, что в прошлом году правительство приняло решение о создании в центре города Иванова образовательно-культурного пространства. Он уточнил, что речь идет о так называемом межвузовском кампусе и поблагодарил президента за поддержку этого проекта.

На прошлой встрече в октябре 2022 года Путин поддержал создание центра изучения проблематики малых городов в Ивановской области. По словам Вознесенского, создать такой центр планируется в Шуе. При этом он пояснил, что финансовая помощь не требуется.

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