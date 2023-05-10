В Москве осудили бывшего главу компании-поставщика компьютеров МВД за мошенничество

Мещанский суд Москвы вынес приговоры экс-главе управления связи МВД РФ Александру Александрову и экс-гендиректору компании «Т-Платформа» Всеволоду Опанасенко за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает в среду, 10 мая корреспондент «Известий».

Опанасенко назначено два года четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима. Ему также придется выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Как уточнили в суде, бывшего гендиректора компании освободили от отбывания срока, поскольку учли период нахождения под стражей и под домашним арестом.

Аналогичное наказание суд назначил Александрову.

Вместе с тем суд дополнительно взыскал с Опанасенко и Александрова 357 млн рублей по иску МВД России и отдельно с Александрова 122 тыс. рублей по гражданскому иску Воронежского института МВД.

Еще одного фигуранта дела о мошенничестве, руководителя одной из кафедр Воронежского университета МВД Оксану Бокову, суд приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Опанасенко был арестован еще в марте 2019 года. Александрова арестовали примерно в это же время.

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД, для чего склонил Александрова к совершению преступления.

Компания «Т-Платформа», в свою очередь, поставляла компьютеры Министерству внутренних дел (МВД) России, МГУ и Росгидромету.

При заключения контракта с компанией условия были нарушены.

Сумма госконтракта в размере около 350 млн рублей впоследствии была квалифицирована как ущерб государству.

Александрова следствие также обвинило в получении доходов в Воронежском институте МВД за работу, которую он фактически не выполнял. Опанасенко и Александров, как сообщалось, не признали вину.