Названы города-лидеры по числу случаев с повреждением машин вандалами

Примерно половина всех страховых ситуаций с автомобилями, связанных с вандализмом, происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщила «Известиям» 10 мая пресс-служба страхового дома ВСК.

Так, по результатам их исследования, абсолютные лидеры по числу вандальных происшествий с автомобилями — Москва и Московская область.

«На столичный регион приходятся 36% всех преступлений по стране, причем две трети из них — в самом городе. Это обусловлено высокой концентрацией машин в Москве, куда стекается транспорт не только из Подмосковья, но и из соседних регионов», — объяснили эксперты.

При этом каждый девятый случай с автовандалами в РФ происходит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 4% инцидентов из-за действий злоумышленников страдают водители Краснодарского края, реже — автовладельцы из Ростовской (2,5%), Воронежской (2%) и Тверской областей (1%).

«Наиболее популярным «развлечением» у вандалов считается разбить стекло — 66% всех случаев. Зачастую это правонарушение сопровождается мелкой кражей автомобильной техники — магнитол и видеорегистраторов. Под иные страховые случаи попадают проколы колес, вмятины на кузове в результате ударов, а также царапины», — отметили аналитики.

Чаще всего портят машины марки Toyota — 9% от общего числа происшествий, реже —корейские автомобили Kia (14%) и Hyundai (12%), а также немецкого концерна Volkswagen (7%).

Ранее, 5 мая, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik рассказал, что делать в случае, если водитель попал в подставное ДТП. Так, по его словам, необходимо сразу обратиться в ГИБДД. Если вызвать дорожную инспекцию, то это может отпугнуть мошенника, так как автоподставщикам неинтересно действовать в правовом в поле, ведь они хотят быстро получить от жертвы деньги.