Самолеты меняют маршруты из-за сильного ветра в Якутске
Диспетчеры перенаправляют самолеты из Якутска на запасной аэропорт в Нерюнгри. Причина — сильный боковой ветер.
Так, из-за неподходящих погодных условий на запасной аэропорт отправили суда авиакомпании S7 (рейс Домодедово – Якутск) и «Аэрофлота» (Шереметьево – Якутск).
Порывы ветра по курсу посадки достигают 12 м/с, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта Якутска.
Отмечается, что решение о посадке принимается в зависимости от типа воздушного судна и от допуска экипажа. При этом воздушные суда третьего класса совершают взлеты и посадки.
ИА SakhaNews также пишет, что в аэропорту Якутска задерживают взлеты рейсов в Усть-Куйгу, Саскылах, Белую Гору, Тикси, Усть-Неру и Москву.