Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Политика
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
Мир
В Кремле осудили игнорирование США роли СССР в победе во Второй мировой
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Армия
Минобороны заявило о продолжении боев в западных окраинах Артемовска
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн
Экономика
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 76 рублей
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Политика
Американист указал на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Самолеты меняют маршруты из-за сильного ветра в Якутске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диспетчеры перенаправляют самолеты из Якутска на запасной аэропорт в Нерюнгри. Причина — сильный боковой ветер.

Так, из-за неподходящих погодных условий на запасной аэропорт отправили суда авиакомпании S7 (рейс Домодедово – Якутск) и «Аэрофлота» (Шереметьево – Якутск).

Порывы ветра по курсу посадки достигают 12 м/с, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта Якутска.

Отмечается, что решение о посадке принимается в зависимости от типа воздушного судна и от допуска экипажа. При этом воздушные суда третьего класса совершают взлеты и посадки.

ИА SakhaNews также пишет, что в аэропорту Якутска задерживают взлеты рейсов в Усть-Куйгу, Саскылах, Белую Гору, Тикси, Усть-Неру и Москву.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023