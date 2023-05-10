В Польше предложили называть Калининград польским топонимом Крулевец. Об этом 9 мая сообщает портал Interia со ссылкой на коммюнике государственной комиссии по стандартизации географических названий.

Члены комиссии, которые и были авторами предложения, сослались на право использования традиционных терминов, которые составляют культурное наследие.

«Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша рекомендовала использовать польское название Крулевец, а не Калининград», — цитирует документ портал.

Для наименования региона, в котором находится город, также рекомендовано использовать польский топоним Крулевецкая область. Комиссия объявила, что изменение вступает в силу со дня его объявления, то есть с 9 мая 2023 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот день прокомментировал переименование Польшей Калининграда в Крулевец, назвав это не просто русофобией, а граничащим с безумием процессом, который происходит в Польше. Он подчеркнул, что ничего хорошего для Польши и ее граждан подобные действия не несут и Москва рассматривает это как враждебные действия.

Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве 24 апреля заявил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая. Представитель Кремля добавил, что рано или поздно русофобия пройдет, как «любое острое заболевание», но в настоящее время ситуация сложилась именно такая.

Издание Myśl Polska летом 2022 года со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной.