Чрезвычайную пожароопасность спрогнозировали в Новосибирской области

В Новосибирской области до 15 мая продлили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом 10 мая сообщает издание VN.ru со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

С 10 по 15 мая в регионе ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс), местами — чрезвычайно высокая пожароопасность (пятый класс). В связи с этим увеличивается риск возникновения природных пожаров.

С 24 апреля на территории Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Вплоть до 23 мая жителям региона запрещено жечь траву, жарить шашлыки и выполнять любые работы, связанные с открытым огнем.

По данным регионального МЧС, в период со 2 по 9 мая в области зафиксировано 1155 пожаров. В 996 случаях горел мусор и сухая растительность.