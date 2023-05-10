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Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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Президент РФ Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в 2007 году. Об этом говорится в распоряжении президента, опубликованном 10 мая.

Глава государства назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении денонсации договора в парламенте.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в документе.

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Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с журналистами сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть внесен в ГД 10 или 11 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 апреля указала, что Вашингтон за последние десятилетия отказался от ряда важнейших международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Договора по открытому небу, ДОВСЕ и других.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 31 марта привел в Совете Безопасности примеры одностороннего выхода США из договоров в сфере контроля над вооружениями. Он указал в числе прочего, что в начале 2000-х годов Вашингтон отказался утвердить ДОВСЕ, разрушив таким образом «фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере».

Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, потому что ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

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