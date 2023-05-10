Двух рыбаков третьи сутки ищут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжаются операции по поиску двух мужчин. Один из них пропал в Нанайском районе, а другой — в Бикинском. В обоих случаях мужчины пропали на водоемах.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, в Нанайском районе недалеко от села Иннокентьевка рыбак уехал на катере на рыбалку на реку Амур и пропал. Его поиски продолжаются три дня. За это время спасатели обследовали более 50 км акватории и береговых линий Амура, протоки Хоринская, Иннокентьевская, Урген.

Кроме того, использовался беспилотник, для того чтобы осмотреть территорию острова Учударен на площади 2 кв. км. Принято решение остановить поисковую операцию, чтобы выяснить новые обстоятельства случившегося.

Вторая поисковая операция идет в Бикинском районе. Накануне спасатели обследовали реку Биру. Полиция установила, что мужчина, житель села Лермонтовка, 7 мая вышел на местный водоем и не вернулся. Водолазы за сутки четыре раза спустились на глубину до 6 м, обследовали более 1 км акватории и береговой линии реки. При этом они использовали барокамеру, плавсредство, необходимое водолазное снаряжение. Поиски решено продолжить, сообщает Transsibinfo.com.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в Нижнетавдинском районе Тюменской области утонул рыбак. Мужчина отправился по реке Мияссы на самодельном маломерном судне, чтобы проверить рыболовные сети.