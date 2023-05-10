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Умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман

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Фото: commons.wikimedia.org/Menage a Moi
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Британский актер, сыгравший в известных сериалах «Доктор Кто» и «Корона» Терренс Хардиман, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила в среду, 10 мая, газета The Guardian.

О смерти актера сообщил его агент. Причины гибели не уточнялись. У Хардимана остались жена Ровена и двое детей.

Актер начал свою карьеру в 1970-х годах на ТВ и успел сыграть более 85 ролей. Кроме того, Хардиман работал в театре и успел озвучить более сотни аудиокниг.

Последнюю свою роль актер сыграл в сериале The Demon Headmaster, созданном по одноименной книге Джиллиан Кросс.

Писательница в Twitter выразила свои соболезнования.

Терренс Хардиман известен по таким проектам, как «Доктор Кто», «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Брат Кадфаэль», «Корона», «Пуаро», «Агата Рэйзин», «Навстречу шторму», «Чисто английские убийства».

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