МИД Польши вручил российскому послу ноту из-за «инцидента» с самолетом погранстражи

Посла России Сергея Андреева в среду, 10 мая, вызвали в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу якобы имевшего место быть инцидента с самолетом погранстражи республики. Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина в своем Twitter 10 мая.

«Заявления представителя [польского] МИД сегодня по этому поводу не планируется», — добавил пресс-секретарь МИД Польши.

7 мая на сайте погранслужбы появилось сообщение о том, что российский истребитель якобы перехватил самолет пограничной стражи Польши над Черным морем.

Как сообщили в погранстраже, в результате маневров Су-35 произошла «сильная турбулентность польского самолета». Экипаж потерял контроль над самолетом и высоту.

В Минобороны России при этом неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.