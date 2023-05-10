Шесть пожаров зафиксировали в хабаровских лесах после праздников

В Хабаровском крае за четыре праздничных дня в лесах произошло 42 возгорания. Большая часть пожаров ликвидирована. На утро 10 мая остаются непотушенными шесть очагов в Верхнебуреинском, Амурском, Солнечном, Ульчском и Ванинском районах.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство, ликвидируют возгорания 373 сотрудника. Они используют 51 единицу техники, в том числе восемь воздушных судов. Планируется, что пожары будут потушены в течение ближайших суток.

Сотрудники отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов рассказали, что все пожары происходят у населенных пунктов. Их причины — разжигание костров людьми, сжигание травы. В итоге небольшое возгорание перерастает в крупный пожар. Так, в майские праздники зафиксирован пусть и небольшой, но всплеск пожаров.

На утро 5 мая в Хабаровском крае действовали девять лесных пожаров. Очаги находились в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском районах, а также в районе имени Лазо.

Пожароопасный сезон открыт в 13 районах Хабаровского края. Особый противопожарный режим действует в Верхнебуреинском районе, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.