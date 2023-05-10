В США из молодого поколения никто не помнит, кто воевал во время Второй мировой войны, даже среднее поколение не в курсе деталей. Об это в среду, 10 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это плачевный процесс. Мы будем продолжать делать всё, чтобы рассказывать подрастающему поколению, о подвиге советского народа. Присутствие на параде глав других государств в говорит о том, что и в их странах есть политическая воля. Мы будем нести правду, чтобы все могли ознакомиться с информацией», — сказал Песков в ходе брифинга.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала победу над фашизмом заслугой США и союзников, не отметив решающего вклада СССР.

Ранее в тот день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о всплеске русофобии в США перед Днем Победы. По его мнению, это связано с нежеланием упоминать о роли советской армии в борьбе с фашистской угрозой.

Антонов также указал на попытки вычеркнуть из истории подвиг советского народа и даже обвинить СССР в нападении на Европу. Он призвал оберегать воспоминания о самоотверженности предков, которым пришлось многим пожертвовать ради наступления мира.

Как отметил Песков 8 мая, необходимо регулярно напоминать о Победе. Он подчеркнул, что в этом году отдать дань уважения ветеранам особенно важно, поскольку мир до сих пор «так или иначе» сталкивается с проявлениями нацизма.