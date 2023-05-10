Пожар в заповеднике «Бастак» в ЕАО потушили

В ЕАО ликвидировали лесной пожар, произошедший в природном заповеднике «Бастак». Площадь, пройденная огнем, превысила 22 тыс. га.

Как уточняет ИА EAOMedia, тушить пожар начали 1 мая. В общей сложности в этом принимали участие 130 человек. С огнем боролись сотрудники заповедника, хабаровской «Авиалесоохраны», региональных лесопожарных служб, силы федерального резерва.

Им удалось ликвидировать также все ранее действовавшие лесные пожары на территории лесного фонда области.

Агентство напоминает, что в автономии продолжает действовать весенний пожароопасный период и ранее установленные в связи с этим ограничения, в том числе запрет на посещение лесов.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что в Курганской области нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, в отношении поджигателей возбуждено семь уголовных дел. Среди поджигателей также были дети.