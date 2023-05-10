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В Кремле прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

Песков: в Кремле не видят необходимости в дополнительных указаниях президента в связи с лесными пожарами
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Тема лесных пожаров в ряде регионов России повторяется из года в год. К уничтожению лесного фонда и жертвам среди населения иногда приводят необдуманные действия самих граждан, заявил в среду, 10 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это хорошо известная тема, и она повторяется из года в год. Все службы, которые имеют отношение к противопожарной деятельности, исходят из продолжительности опасности и принимают меры, но с нашей географией это непростая задача», — указал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле воспринимают сообщения о том, что большая часть пожаров на Урале и в Курганской области — дело рук поджигателей.

Песков также заявил, что в Кремле не видят необходимости в каких-либо дополнительных указаниях президента РФ Владимира Путина в связи с пожарами.

«Дополнительных распоряжений президента не нужно», — подчеркнул он.

Ранее в среду в МЧС рассказали, что в Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров. Всего за эти выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований. В МЧС добавили, что сейчас в регионе сложилась особенно напряженная пожароопасная обстановка, привести к крупному пожару может даже небольшое возгорание.

Накануне сообщалось, что 46 виновников крупных ландшафтных пожаров нашли в Курганской области, возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, отмечалось, что предварительными причинами нескольких крупных пожаров стали кроткие замыкания при обрывах линий электропередачи (ЛЭП).

Новость дополняется.

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