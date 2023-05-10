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Почти сутки ушло на тушение пожара на крупном складе в Уссурийске

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В Уссурийске потушен крупный пожар на китайском рынке. Он начался еще 9 мая. На полную ликвидацию возгорания в складском помещении потребовалось около суток, 22 часа.

ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю пишет, что сообщение о возгорании в здании склада на улице Толстого поступило на пульт дежурного 9 мая в 15:14. Уже через семь минут пожарные прибыли на место и приступили к работе.

На тот момент склад горел изнутри. Была угроза перехода огня на склады, стоящие рядом. Пожарные сумели этого не допустить, отмечает Vosltokmedia.

Справиться с огнем удалось лишь 10 мая в 13:29. Здание повреждено на площади порядка 2 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. К тушению привлекали пожарный поезд.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что в Курганской области число погибших во время природных пожаров выросло до 21. Накануне источник в экстренных службах сообщил, что более 300 жилых домов и 3,9 тыс. строений сгорело в Курганской области из-за переходов лесных пожаров на населенные пункты. Общая площадь возгораний достигла 11 тыс. га.

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