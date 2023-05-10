Песков указал на роль Гейдара Алиева в развитии отношений Москвы и Азербайджана

Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев — это экстраординарная личность, он вошел в историю СССР и современных российско-азербайджанских отношений. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, как российское руководство намерено отмечать 100-летие со дня рождения Алиева.

«Конечно же мы разделяем радость этой даты вместе с нашими азербайджанскими друзьями и, конечно, мы храним память о той роли, которую внес во всё, о чем мы выше говорили, Гейдар Алиев», — сказал он.

Гейдар Алиев родился 10 мая 1923 года. С 1993 по 2003 годы он занимал пост президента Азербайджана. За это время он смог пресечь распад страны, преодолеть экономический кризис, временно прекратить боевые действия с Арменией. Он провел масштабную земельную реформу и закрепил новые экономические принципы государства в Конституции.