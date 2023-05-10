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Объявлена дата выхода сиквела «Битлджус» с Китоном и Райдер

Сиквел «Битлджуса» с Майклом Китоном и Вайноной Райдер выйдет в сентябре 2024 года
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Фото: The Geffen Company
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Вторая часть культового фильма американского режиссера Тима Бертона «Битлджус» выйдет 6 сентября 2024 года, пишет издание Variety.

В сиквеле вновь примут участие Майкл Китон, сыгравший призрака по имени Битлджус, и Вайнона Райдер с ее персонажем Лидией Дитц.

К ним присоединится звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Она сыграет дочь Лидии.

Кроме того, в проекте участвует Джастин Теру, известный по ролям в фильмах «Малхолланд Драйв» и «Внутренняя империя» Дэвида Линча. Кого актер сыграет в продолжении «Битлджуса», пока не известно.

Как сообщает издание, над сценарием второй части работали Альфред Гоу и Майлз Миллар, которые являются шоураннерами и исполнительными продюсерами «Уэнсдэй». Продюсирует сиквел компания Брэда Питта Plan B.

Сюжет фильма 1988 года строился вокруг семейной пары Адама и Барбары Мейтленд, которая погибла в автокатастрофе. Они превратились в привидения и продолжали жить в своем доме, пока его не продали бизнесмену Чарльзу Дитцу. Тогда Мейтленды наняли «био-экзорциста» Битлджуса, чтобы изгнать из своего жилища новых хозяев.

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Студия Warner Bros. анонсировала сиквел на выставке CinemaCon 25 апреля.

СМИ также сообщали, что к производству фильма вернется Бертон. Сам режиссер пока не подтвердил эту информацию.

Между тем 26 апреля обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев выразил сомнение в успешности «Битлджуса 2». По его мнению, если все-таки фильм будет снят, то вряд ли он будет так же популярен, как первый. Сычев не исключил, что из «Битлджуса» мог бы получиться хороший сериал, но «говорить об этом пока рано».

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