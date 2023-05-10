Эксперт оценил прогнозы о росте цен на бытовую технику в России

Логистические проблемы — не оправдание для роста цен на бытовую технику, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом он сообщил «Известиям» 10 мая.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что после решения Казахстана ужесточить контроль за параллельным импортом в Россию дистрибуторы начали искать альтернативные каналы поставок через другие страны, что в свою очередь может привести к подорожанию импортной бытовой техники на 10–12%.

Муртазин рассказал «Известиям», что, на самом деле, поставки бытовой техники через Казахстан не прекращаются — также они идут через Армению, Кыргызстан и многие другие страны. Более того, 60% крупной бытовой техники ввозится в РФ из Китая, объяснил он, так что логистические проблемы — не оправдание для роста цен.

Однако в России рынок бытовой техники сокращается, что заставляет продавцов искать способы увеличения выручки и прибыли, и проблемы с ввозом товаров по параллельному импорту — хороший предлог для повышения цен на 10–12%, считает аналитик.

Ранее, 3 мая, глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин сообщил, что российские грузоперевозчики с товарами параллельного импорта начали объезжать Казахстан.

23 марта газета Financial Times написала о решении Казахстана с апреля ввести онлайн-систему, которая позволяет отслеживать поставляемые и вывозимые из страны товары.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022-го после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка и приостановки поставки некоторой продукции в страну.

19 декабря глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин заявил, что уже в последнем месяце прошлого года объем параллельного импорта товаров в Россию превысил $20 млрд.