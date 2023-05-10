ПСБ запустил доставку карт в Луганске, Донецке и Макеевке

ПСБ запустил бесплатный сервис доставки дебетовых карт в Луганске, Донецке и Макеевке. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Оформить карту с доставкой на дом могут не только действующие клиенты ПСБ, но и те, кто ранее в банке не обслуживался. Для этого нужно оставить заявку на сайте ПСБ, в мобильном приложении или интернет-банке в разделе «Карты». После доставки клиент в смс-сообщении получает логин и пароль для доступа в мобильное приложение или интернет-банк и может сразу пользоваться картой.

В ПСБ планируют в ближайшее время запустить данную услугу и в других городах новых российских регионов, а также постепенно расширять список банковских продуктов, которые можно заказать с доставкой.

«Повышение доступности финансовых продуктов для жителей новых регионов — одна из ключевых задач ПСБ. Банк внедряет удобные, быстрые сервисы, заботясь о том, чтобы люди, которым по разным причинам неудобно посещать офис, могли получить необходимые банковские продукты с доставкой на дом», — отмечается в пресс-релизе.

ПСБ постепенно развивает в новых регионах банковские инструменты, позволяющие оперативно решить большинство финансовых вопросов. Необходимые операции можно осуществлять в отделениях, онлайн-каналах и банкоматной сети ПСБ. «При этом 100-процентная доступность ежедневных платежей, в том числе оплата коммунальных услуг, интернета и телефонии, социальных и государственных платежей, обеспечена как в дистанционных каналах, так и в кассах банка», — добавили в банке.

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