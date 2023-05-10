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Нарушения пожарной безопасности нашли в бассейне на Колыме

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В Омсукчанском районе Магаданской области в бассейне «Жемчужина» нашли нарушения пожарной безопасности. Проверки проводила районная прокуратура. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на надзорное ведомство.

После того как учреждению было внесено представление, нарушения требований к эвакуационным путям устранили, огнетушители разместили на высоте не более 1,5 м. Виновных привлекли к административной ответственности.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что в Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам. От огня спасено более 20 тыс жилых домов.

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