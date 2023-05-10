Навигация для маломерных судов открылась на Камчатке

Еще в одном районе Камчатского края, Тигильском, открылась навигация для маломерных судов. Она возобновилась с 10 мая. При этом запрет на выход на воду действует для катеров и лодок в самых северных районах края.

Как пишет ИА KamchatkaMedia, с 15 мая навигацию откроют для маломерного флота в Карагинском районе и городском округе Поселок Палана, с 1 июня — в Олюторском и Пенжинском районах.

Начальник центра ГИМС МЧС по региону Виктор Шумин рассказал, что до официального открытия навигации выходить на воду категорически запрещено. В случае нарушения запрета на судовладельцев наложат штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, это опасно для жизни, поскольку в холодную погоду существует угроза обледенения судов.

Ранее, 2 мая, сообщалось о переносе открытия летней навигации в пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае. Причина — его неготовность с китайской стороны.