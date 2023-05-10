Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

В Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2. Местные жители ощутили подземные толчки. Так, в Петропавловске-Камчатском их сила составила 3 балла, сообщает региональный главк МЧС.

Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлена.

ИА KamchatkaMedia уточняет, что эпицентр землетрясения был на территории Елизовского района в 15 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Жители города написали в соцсетях, что слышали нарастающий гул, земля как будто бы дрожала, а затем произошел резкий толчок. Все это продолжалось, по разным данным, до 40 секунд.

Ранее, 1 мая, сообщалось о землетрясении в районе вулкана Шивелуч на Камчатке. Очаг залегал на глубине 2 км. Информации о жертвах и разрушениях не было.