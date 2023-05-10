Стражное дело: что происходит в Пакистане

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Арест бывшего премьер-министра страны Имран Хана привел к массовым беспорядкам
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан 9 мая был взят под арест в зале суда в Исламабаде. Сторонники политика выступили против такого решения и в стране начались массовые беспорядки. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Aun Jaffery
Протесты быстро перекинулись на другие крупные города Пакистана. Сторонники Имран Хана нападают на силы правопорядка и поджигают здания
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Сторонники Имран Хана заблокировали магистраль в Исламабаде и подожгли офис радио «Пакистан»
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Полицейскому, пострадавшему в столкновении с протестующими, оказывают первую помощь
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В Карачи сторонники политика возводят баррикады, с обеих сторон есть погибшие и раненые
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Фото: REUTERS/Fayaz Aziz
Сторонница Имран Хана на демонстрации в Пешаваре. Против политика, заподозренного в прошлом году в коррупции, в марте 2023-го были выдвинуты и обвинения в терроризме
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Демонстрация сторонников Имран Хана перед дипломатической миссией Пакистана в Лондоне
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Протестующие поджигают полицейские блокпосты и правительственные здания. В городе Мианвали сторонники Имран Хана пытались поджечь авиабазу ВВС Пакистана
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Горящий автобус в Карачи. В трех провинциях страны власти ввели полный запрет на любые собрания
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
A view of motorcycles, which were set afire by supporters of Pakistan's former Prime Minister Imran Khan during a protest against his arrest, in Karachi, Pakistan May 10, 2023
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
Власти Пакистана пытаются остановить погромы, но пока без особого успеха
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