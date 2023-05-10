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В Екатеринбурге пятиклассник избил девятиклассницу во время урока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Екатеринбурге ученик пятого класса избил девятиклассницу во время урока. Об этом сообщает портал E1.RU 10 мая.

Инцидент произошел 5 мая. В тот день в школе поселка не хватало учителей, поэтому ученицу попросили сходить к пятому классу, чтобы проконтролировать, выполнили ли они задание.

«Когда я зашла в кабинет, то с порога меня обматерили, нас с подругой послали. После этого я сказала, чтобы они (пятый класс. — Ред.) сидели потише и выполняли задание, тогда меня начали оскорблять и обзывать», — поделилась девочка.

Один «самый буйный» напал на нее и избил. Удары пришлись по животу и ногам.

«Я не могла дать отпор. Я держала его за обе руки, а он всё это время пинал меня в живот и по ногам. Это продолжалось на протяжении пяти минут, после чего прибежали мальчики из моего класса и оттащили его от меня», — дополнила ученица.

После происшествия девочка написала жалобу в департамент образования. В ведомстве отказались от комментариев СМИ, добавив, что намерены устроить разбирательство непосредственно с участниками конфликта и их родителями, дополняет «Газета.Ru».

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Ранее, 23 марта, стало известно, что в Санкт-Петербурге 13 подростков удерживали 15-лентнего мальчика в хоккейной коробке и избивали. Возле лицея школьные знакомые затолкали его в коробку и 1,5 часа наносили удары по лицу и животу. Полиция взяла дело на контроль.

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