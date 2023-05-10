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Около 20 журналистов не пришли на брифинг Белого дома

NYP: около 20 журналистов не пришли на брифинг Белого дома из-за Байдена
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Около 20 аккредитованных журналистов не пришли на брифинг Белого дома в понедельник, 8 мая, из-за того, что президент США Джо Байден в последние месяцы редко отвечал на вопросы. Об этом рассказала газета New York Post (NYP).

Сообщается, что представители прессы даже не пытались попасть на мероприятие.

При этом, как отмечается в публикации, 9 мая Белый дом заявил, что аккредитованные журналисты не пришли на брифинг, потому как администрация президента США пыталась защититься от ответных мер за исключение NYP.

Накануне газета также сообщила, что Белый дом убрал ее представителей из списка СМИ, допущенных до дневного брифинга Байдена. Это связали с тем, что NYP освещала уголовное расследование, связанное с сыном президента США Хантером Байденом.

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Ранее, 3 мая, газета The Washington Post заявила, что американская прокуратура вскоре решит, предъявлять ли обвинения Хантеру Байдену в налоговых нарушениях и даче ложных показаний о покупке оружия. Отмечается, что любой исход по делу может повлиять на президента США, который недавно начал свою кампанию по переизбранию на пост президента.

18 марта по заявлению комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса стало известно, что Хантера Байдена и других членов семьи главы Белого дома уличили в получении $1,3 млн от компании из Китая. Выяснилось, что деньги были переведены в начале марта 2017 года, примерно через два месяца после того, как Байден покинул пост вице-президента США. Тогда председатель комитета по надзору Джеймс Комер собирался «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи.

В начале марта стало известно, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение было составлено на основании его переписки с пресс-секретарем президента США Кендрой Баркофф, которую он инструктировал, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.

Нарушение состоит в том, что Хантер Байден осуществлял свою деятельность, не будучи зарегистрированным в качестве иноагента, что, согласно американскому законодательству, является серьезным обвинением.

3 января британское издание Daily Mail со ссылкой на юриста из штата Колорадо Кевина Эванса заявило, что министерство юстиции США скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые подтверждают связь Хантера Байдена с Китаем, Россией и Украиной.

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