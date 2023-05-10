Рогов рассказал о списке жертв у арестованного террориста в Запорожской области

У арестованного в Запорожской области террориста был список жертв. Об этом 10 мая заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что готовивший серию покушений гражданин Украины приехал в регион под видом мирного жителя. В списке, о котором идет речь, были люди, которых злоумышленник планировал убить.

«Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов рассказал, что мужчина признался в том, что его завербовала украинская разведка. Она передала ему данные о тайнике с компонентами бомбы. Глава движения также заявил, что удалось раскрыть и цели террориста: ими стали дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местных жителей.

Ранее в этот день источник УФСБ России по Запорожской области сообщил, что в регионе предотвращено покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка.

Сотрудники спецслужбы установили ранее судимого 31-летнего гражданина Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины.