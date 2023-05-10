Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол России призвал стороны принять требования Москвы по зерновой сделке
Политика
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Политика
Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн
Мир
Боррель указал на невозможность Киева противостоять РФ без поддержки Запада
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Политика
Американист указал на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке

Рогов рассказал о списке жертв у арестованного террориста в Запорожской области

0
Фото: РИА Новости/Владимир Рогов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У арестованного в Запорожской области террориста был список жертв. Об этом 10 мая заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что готовивший серию покушений гражданин Украины приехал в регион под видом мирного жителя. В списке, о котором идет речь, были люди, которых злоумышленник планировал убить.

«Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями. С Запорожской областью его много что связывает, он отсутствовал, получил все указания и приехал под видом мирного человека к нам якобы просто жить. У него был целый список людей, кого он должен был убивать», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов рассказал, что мужчина признался в том, что его завербовала украинская разведка. Она передала ему данные о тайнике с компонентами бомбы. Глава движения также заявил, что удалось раскрыть и цели террориста: ими стали дестабилизация ситуации в регионе и запугивание местных жителей.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее в этот день источник УФСБ России по Запорожской области сообщил, что в регионе предотвращено покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка.

Сотрудники спецслужбы установили ранее судимого 31-летнего гражданина Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023