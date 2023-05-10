В крупном микрорайоне Брянска начали спасать овраг от размыва

Рабочие начали спасать от размыва овраг, который находится рядом с территорией «Мегаполис-парка» в Брянске.

По информации издания «Брянские новости», раньше дождевые и вешние воды впитывались почвой или незаметно стекали в овраг. После того как рядом заасфальтировали большой кусок земли, потоки воды стали сбегать в овраг лишь в некоторых местах. За несколько лет эти размывы стали представлять угрозу.

Сейчас специалисты пытаются исправить ситуацию — делают колодцы и отводы ливневых вод, отмечает NASHBRYANSK.RU. Одновременно по дну оврага прокладывают дорожки, по которым уже прогуливаются местные жители.

В начале мая сообщалось, что в Брянске выставили на торги объект культурного наследия. Жильцов дома расселили несколько лет назад, и теперь власти решили объявить конкурс по его продаже.