Боррель высказался о возможном вступлении Украины в НАТО

Решение о возможном вступлении Украины в НАТО не зависит от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом заявил 9 мая глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу laSexta.

Ранее Столтенберг заявил, что будущее Украины тесно связано с Североатлантическим альянсом. Он также отметил, что якобы все государства — члены НАТО поддерживают присоединение страны к блоку.

«Присоединение Украины к альянсу зависит не от генерального секретаря, а от членов НАТО», — сказал Боррель, отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в блоке.

Политик напомнил, что президент страны Владимир Зеленский давно просил о вступлении в альянс, но получил отказ. «Процесс вступления Украины в НАТО не обсуждается, и раньше его не было», — подчеркнул глава евродипломатии.

До этого, в начале 2023 года, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря технике и методикам НАТО фактически стали армией военного альянса. Также в Киеве отмечали, что рассчитывают получить приглашение вступить в Североатлантический альянс на саммите альянса в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июня.

7 мая доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис высказал мнение, что, несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к «ядерному зонтику», под который удалось попасть остальным его соседям.

Эксперт считает, что после завершения конфликта континент разделится на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. При этом Украина, по его словам, не будет нужна ни России, ни НАТО.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Активными сторонниками ее присоединения к блоку стали Латвия, Эстония, Польша и Литва. Премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш в свою очередь предупредил, что вступление Украины в НАТО будет означать начало мировой войны.