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Суд назначил 7,5 лет колонии экстрадированному из Венгрии в Россию бизнесмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Солнцевский суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии общего режима российского бизнесмена Дмитрия Чертока, экстрадированного из Венгрии в 2021 году по делу о мошенничестве почти на 80 млн рублей. Об этом 10 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в декабре 2014-го предприниматель обманом приобрел чужое имущество. Будучи бенефициаром ЗАО «Внуково Техникс» он совместно с соучастниками изготовил поддельные договоры цессии между компанией и ЗАО «Внуковская инвестиционная компания».

На этом основании в распоряжение «Внуково Техникс» поступила техника (противооблединительные машины, установка воздушного запуска, ассенизационная машина, погрузчики) якобы в качестве погашения задолженности. «Внуковская инвестиционная компания» понесла ущерб на сумму 79 млн 800 тыс. рублей, а техника была продана новым владельцем.

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По уголовному делу также проходит бывший гендиректор ЗАО «Внуково Техникс» Людмила Рульнова. Она приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны почти на 80 млн рублей. Эту сумму с обвиняемых взыщут солидарно.

Осужденный не признал вину в совершении мошенничества. Адвокат Чертока Владимир Исаев в беседе с «Известиями» сказал, что приговор будет обжалован.

Черток скрывался от уголовного преследования за пределами России. Бизнесмена объявляли в международный розыск.

В июле 2019 года бизнесмена задержали в Венгрии. В августе 2019 года Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче в Россию. В июне 2021 года удалось добиться решения об экстрадиции.

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