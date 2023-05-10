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Предположительно украинский беспилотник взорвался в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области произошел взрыв, предположительно, украинского беспилотника
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Фото: РИА Новости
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В селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв, предположительно взорвался украинский беспилотник. Об этом в среду, 10 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на среду. Повреждения получили два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и автомобиль. Губернатор отметил, что восстановление объектов начнется незамедлительно.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее, 8 мая, Гладков сообщил, что в результате массированного обстрела со стороны Украины города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.

До этого, 12 апреля, Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Цаповка Белгородской области, снаряды упали на территорию свинокомплекса, принадлежащего ООО «ГК Агро-Белогорье». Ферму сначала атаковал дрон-камикадзе, затем она была обстреляна. Погибли 178 свиней.

28 февраля мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал «Известиям», что в городе в одну из квартир через окно попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Он сообщил, что обломки еще двух дронов были обнаружены на улицах города.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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