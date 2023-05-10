В Самаре ограничат движение на улице Майской из-за прокладки стоков

В Самаре с 5:00 15 мая до 23:59 22 мая временно ограничат движение транспорта на улице Майской в районе жилых домов 158, 160 по улице Черемшанской.

На этом участке будут проводиться работы по строительству линии отведения поверхностных стоков (прокладке колодцев), пишет НИА «Самара».

Автомобилистов предупреждают о необходимости заблаговременно планировать свои маршруты следования.

Ранее сообщалось, что в Самарской области приведут в порядок около 159 км инженерных сетей. Утверждена госпрограмма по модернизации коммунального комплекса на 2023–2027 годы. Качество коммунальных услуг повысится для 80 тыс. человек.