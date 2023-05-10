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Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн

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Фото: Global Look Press/Jason Johnston
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Государственный департамент США одобрил возможную продажу Словакии легких бронированных бронемашин и другого вооружения на сумму $250 млн. Об этом 10 мая сообщило агентство TASR.

Поставщиком выступит американская компания Oshkosh. Контракт может быть заключен с правительством Словакии.

Словацкая сторона запросила 192 бронированных вездехода Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), пулеметы M2A1, детекторы химических веществ, 40-миллиметровые гранатометы MK19 и другие виды вооружения и военной техники, а также сопутствующее оборудование и обслуживание.

Отмечается, что американская техника улучшит возможность Словакии справляться с внешними угрозами, так как JLTV повысят мобильность ее сухопутных войск. При этом новые бронемашины позволят отказаться от советской техники.

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Ранее, 17 апреля, Словакия получила от Германии второй танк Leopard 2A4 за помощь Украине, остальные 13 машин будут переданы до конца года. Братислава получает от Берлина танки в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты (BVP-1), которые она направила Киеву.

До этого, 17 марта, стало известно, что Словакия также передаст Украине истребители МиГ-29 и два ЗРК «Куб». Первые четыре истребителя были отправлены 23 марта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков

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