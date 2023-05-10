Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
В Серпухове возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в осквернении символа воинской славы и памяти защитников Отечества. Об этом в среду, 10 мая, сообщила прокуратура Московской области.
«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел 7 мая. Мужчина на площади Славы прикурил сигарету от Вечного огня — части мемориала «Город воинской доблести».
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Серпуховской городской прокуратуры.
Ранее, 5 апреля, в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области по обвинению в осквернении мест захоронения, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших. Уточнялось, что мужчина прикурил от Вечного огня на братской могиле.