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Генерал-майор ВВС Греции Христу назвал перенос ВСУ боев в города с жителями преступлением

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Киевские власти, перенеся боевые действия в населенные города, совершило преступление против собственного народа. Об этом заявил 10 мая генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу в беседе с «РИА Новости».

Генерал напомнил, что армии должны вести боевые действия только на открытом пространстве. В годы Второй мировой войны бои практически не вели в населенных городах, отметил он.

Украина несет большие потери, так как перенесла войну в города, жители не были выведены, подчеркнул Христу.

«Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны. Украинский президент и руководство совершают преступление против народа Украины с тысячами жертв среди мирного населения», — сказал он.

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
Российские войска наступают и выбивают противника в районе Горловки

При этом Христу обратил внимание, что страны мира не обращали внимания, когда украинские боевики бомбили города в Донбассе восемь лет.

Из-за обстрелов украинских боевиков жертвами киевского режима становятся обычные жители, нередко — дети.

Так, 9 мая мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Озеряновка было повреждено здание школы. Также пострадали дома, населенный пункт частично обесточен.

До этого, 8 мая, в распоряжении «Известий» появилось видео обстрелов жилых кварталов Каховки в Херсонской области со стороны украинских военных. При просмотре ролика слышны взрывы, а последнем кадре вдалеке запечатлен дым.

6 мая глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что российские следователи возбудили более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе с 2014 года. Фигурантами стали 716 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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