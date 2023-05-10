Житель Астраханской области зарезал пенсионерку у нее дома

Житель Астраханской области в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою знакомую у нее дома, сообщает региональное управления СК России в среду, 10 мая.

Трагедия произошла 5 мая в селе Черный Яр. Следователи установили, что 36-летний мужчина находился в гостях у 64-летней местной жительницы. Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес пенсионерке не менее 10 ударов кухонным ножом.

Крики женщины услышала соседка и вызвала полицию. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, отмечает «Астрахань-24».

Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в мае сообщалось, что в Москве обнаружено тело 87-летней женщины с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел на улице Профсоюзная. По данным ведомства, сын женщины 1963 года рождения напал на нее с топором.