В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров

Сотрудники Госпожнадзора возбудили более 20 уголовных дел по факту возникновения лесных пожаров в Свердловской области. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Всего за эти выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований. <..> В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области сотрудниками Госпожнадзора возбуждено 24 уголовных дела», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ведомство проводит усиленную работу по профилактике пожаров в жилом секторе и лесных массивах. Ежедневно на территории Среднего Урала работает более 300 патрульных групп различных видов. Входящие в их состав специалисты МЧС выявляют нарушителей правил пожарной безопасности и расследуют причины уже возникших пожаров.

В МЧС также указали, что сейчас в Свердловской области сложилась особенно напряженная пожароопасная обстановка, привести к крупному пожару может даже небольшое возгорание.

8 мая сообщалось, что лесные пожары в Свердловской области распространились на площади 54,1 тыс. га, всего на территории региона было зафиксировано 64 источника огня. К борьбе с огнем привлекли почти 5 тыс. спасателей

За день до этого в ГУ МЧС по региону заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами. Угроза распространения огня на населенные пункты ликвидирована.

Власти региона предупредили, что законодательством Свердловской области предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия противопожарного режима. Штраф составляет до 5 тыс. рублей для граждан, до 150 тыс. рублей — для юридических лиц.