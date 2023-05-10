Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter
Происшествия
В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Политика
Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Госпожнадзора возбудили более 20 уголовных дел по факту возникновения лесных пожаров в Свердловской области. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Всего за эти выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований. <..> В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области сотрудниками Госпожнадзора возбуждено 24 уголовных дела», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ведомство проводит усиленную работу по профилактике пожаров в жилом секторе и лесных массивах. Ежедневно на территории Среднего Урала работает более 300 патрульных групп различных видов. Входящие в их состав специалисты МЧС выявляют нарушителей правил пожарной безопасности и расследуют причины уже возникших пожаров.

В МЧС также указали, что сейчас в Свердловской области сложилась особенно напряженная пожароопасная обстановка, привести к крупному пожару может даже небольшое возгорание.

Затушить на корню: кто ответит за пожары в Тюменской и Курганской областях
По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

8 мая сообщалось, что лесные пожары в Свердловской области распространились на площади 54,1 тыс. га, всего на территории региона было зафиксировано 64 источника огня. К борьбе с огнем привлекли почти 5 тыс. спасателей

За день до этого в ГУ МЧС по региону заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами. Угроза распространения огня на населенные пункты ликвидирована.

Власти региона предупредили, что законодательством Свердловской области предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности в период действия противопожарного режима. Штраф составляет до 5 тыс. рублей для граждан, до 150 тыс. рублей — для юридических лиц.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023