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Педро Паскаль сыграет роль в новом фильме ужасов Weapons

The Hollywood reporter: Педро Паскаль сыграет роль в новом фильме ужасов Weapons
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Фото: Global Look Press/Dave Starbuck
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Чилийско-американский актер Педро Паскаль снимется в новом фильме ужасов под названием «Оружие», режиссером картины стал Зак Креггер. Об этом во вторник, 9 мая, сообщила газета The Hollywood reporter.

Креггер, создатель кинокартины в жанре хоррор «Варвар», в новом проекте выступит в роли не только режиссера, но и сценариста. За производство фильма будет отвечать компания New Line Cinema, лейбл кинопроизводства Warner Bros. Pictures Group.

Детали сюжета нового фильма и персонаж Паскаля не раскрываются. Картину издание описывает как «взаимосвязанный многосюжетный эпос ужасов», тонально выдержанный в духе «Магнолии» режиссера Пола Томаса Андерсона 1999 года.

Педро Паскаль известен благодаря ролям в четвертом сезоне фантастического сериала «Игра престолов», криминальном сериале «Нарко», сериале «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн», и драматическом сериале «Одни из нас», основанном на одноименной игре.

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Ранее, 2 мая, портал Deadline сообщил, что Паскаль ведет переговоры об участии в продолжении фильма «Гладиатор». События второго «Гладиатора» произойдут спустя 25 лет после истории оригинала. Режиссером картины станет Ридли Скотт, премьера намечена на осень 2024 года.

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