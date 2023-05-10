Фонд «Росконгресс» и Минюст России выпустили журнал ПМЮФ-2023

В преддверии XI Петербургского международного юридического форума, который пройдет 11–13 мая 2023 года в КВЦ «Экспофорум», фонд «Росконгресс» и Министерство юстиции Российской Федерации выпустили официальный журнал мероприятия.

Центральный материал номера посвящен главной теме форума — «Суверенитет в праве». В нем содержится анализ текущей, далеко не простой ситуации, сложившейся в системе международного права, и четко отражена позиция России — отстаивать принципы международного правопорядка, основанные на Уставе ООН, но с учетом новых реалий.

Авторами издания выступили председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, ректор Всероссийского государственного университета юстиции (Российская правовая академия Минюста России) Ольга Александрова и другие авторитетные эксперты. В своих материалах они затронули широкий круг актуальных тем, среди которых правовая защита исторической памяти и интересов наших сограждан за рубежом, гуманитарные ценности и новый ландшафт трансграничных споров.

Читатели журнала также узнают об инициативах, которые реализуются Минюстом России, а также другими ведомствами для гармонизации российской правовой системы. В частности, в стране развивается система бесплатной юридической помощи, внедряются новые цифровые технологии, совершенствуются практики взаимодействия с НКО, ведется активная работа в сфере экологического законодательства.

Историческая рубрика журнала представлена статьей о выдающемся поэте и государственном деятеле, первом министре юстиции Российской империи Гаврииле Романовиче Державине — в 2023 году отмечается 280-летие со дня его рождения.

Гостям и участникам форума будет полезна информация о его деловой, культурной и спортивной программах, а также о различных сервисах на площадке мероприятия.

Электронная версия журнала доступна на сайте ПМЮФ.