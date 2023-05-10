В Ульяновске хотят привлекать водителей трамваев раздачей жилья

В Ульяновске хотят выделять жилье нуждающимся водителям трамваев и троллейбусов. С такой инициативой выступил глава города Александр Болдакин.

«Необходимо держать на должном уровне темпы ремонта и ввода в эксплуатацию подвижного состава электротранспорта. Для привлечения новых водителей поручил проработать вопрос предоставления жилья для тех, кто в нем нуждается», — сказал градоначальник, его слова приводит ulpravda.ru в среду, 10 мая.

Как отмечает агентство, ситуация с общественным транспортом по сравнению с прошедшей зимой значительно улучшилась. Так, утром 10 мая на маршруты вышли 80 трамваев и 31 троллейбус.

В начале мая сообщалось, что Ульяновск очистят от опасных автомобильных покрышек, которые скопились во дворах домов и на контейнерных площадках. Утилизацией займется цементный завод в Никольском районе Пензенской области.