Следующий выход космонавтов в открытый космос запланирован на 12 мая

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) готовятся к следующему выходу в открытый космос, который назначен на 12 мая. Об этом 10 мая сообщили в «Роскосмосе».

В ходе подготовки космонавты должны, в частности, проверить пульты обеспечения выхода и систем стыковки скафандров к борту в малом исследовательском модуле «Поиск» и переходном отсеке служебного модуля «Звезда», а также заряд аккумуляторных батарей скафандров «Орлан-МКС».

Сейчас на станции находятся участники 69-й длительной экспедиции — космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

Ранее, 4 мая, Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос, длительность которого составила 7 часов 11 минут. В ходе работ они, в частности, подготовили шлюзовую камеру к переносу: расстыковали кабели связи с малым исследовательским модулем «Рассвет», сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции со стыковочного агрегата шлюзовой камеры и провели другие работы.

Космонавты вернутся на Землю в сентябре на «Союзе МС-23». В общей сложности экипаж проведет на орбите не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.