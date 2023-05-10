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В мессенджер WhatsApp добавили новые функции

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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Очередное обновление мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для iOS появилось в магазине App Store. Об этом сообщает в среду, 10 мая, портал WABetaInfo.

Так, в мессенджер были добавлены несколько полезных функций. Прежде всего они касаются системы опросов. Теперь опрос можно настроить таким образом, чтобы пользователь мог выбрать лишь один вариант ответа. После каждого нового голоса на устройство будет приходить уведомление.

Изменения также коснулись превью изображений и видео в чатах. Благодаря новому интерфейсу пользователь может увидеть, когда началась и когда завершилась загрузка. Раньше индикатор загрузки не был виден.

Помимо этого, пользователи WhatsApp на iOS получили возможность делать собственные стикеры из фотографий в Apple Photos.

Новая сборка мессенджера уже доступна для скачивания в App Store, пишет «Газета.Ru».

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Ранее, 2 мая, сообщалось, что в WhatsApp для Windows появилась новая функция, которая позволяет прослушивать голосовые сообщения за пределами чатов. Эта функция доступна всем, кто скачал актуальную бета-версию мессенджера для Windows из Microsoft Store.

Еще об одной новой возможности WhatsApp сообщалось в конце января. С этого времени пользователи могут отправлять сообщения самому себе, обновив приложение до последней версии в Google Play или AppStore. Функция «Написать себе» служит блокнотом для заметок и ссылок, которые пользователь не хочет потерять. Причем получить доступ к чату с собой можно с любого устройства.

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