В общественной бане под Тверью нашли опасные нарушения

В общественной бане поселка Жарковский Тверской области нашли опасные нарушения. Проверку на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности провела районная прокуратура, сообщает издание «Тверские ведомости» в среду, 10 мая.

Надзорный орган установил, что печи в парных имеют повреждения, на части светильников нет защитных колпаков, а в самой бане нет необходимого числа огнетушителей и отсутствует декларация пожарной безопасности.

Также Жарковская районная прокуратура выявила, что работники котельной не имеют соответствующей квалификации, а само должностное лицо не прошло обучение в области пожарной безопасности.

По итогам проверки директора бани привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Устранение нарушений закона находится на контроле.

Ранее в апреле сообщалось, что в 2023 году в Тверской области планируют отремонтировать кровли пяти медицинских учреждений. Вопрос был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона.