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Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия

Директор Щукин: школа при посольстве РФ в Варшаве возобновила занятия
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Фото: РИА Новости
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Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия после того, как власти Варшавы захватили ее здание. Об этом 10 мая сообщил директор образовательного учреждения Леонид Щукин в беседе с «РИА Новости».

«Все кабинеты готовы. Учителя готовы. Школа начинает работать. Всё по расписанию», — сказал он.

По словам Щукина, все 18 кабинетов были подготовлены к ведению учебного процесса, туда перевезли необходимое оборудование.

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29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

В свою очередь посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что, захватив школу, польское правительство нарушило Венскую конвенцию, и заверил, что учащимся обеспечат завершение учебного года, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Позже он сообщил, что учреждение возобновит свою работу в другом здании после майских праздников.

2 мая в Министерстве иностранных дел России временному поверенному Польши выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при российском посольстве в Варшаве.

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве является выходом за рамки нормального.

В тот же день российская сторона направила ноту верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и еще двум специальным докладчикам в связи с неправомерными действиями польских властей.

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